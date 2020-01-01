رسميًا .. الوحدة الإماراتي يعلن انسحابه من دوري أبطال آسيا "مؤقتًا"

قبل أيام من البطولة، العنابي يعتذر ويطلب التأجيل

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، رسميًا اليوم الخميس، عدم قدرته على استئناف مباريات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، خلال الفترة الحالية، بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من عودة المباريات.

البطولة القارية كانت قد توقفت منذ مارس الماضي، حالها كحال غالبية البطولات في العالم، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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ومؤخرًا، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العودة لاستئناف النسخة الحالية من البطولة، لكن بنظام البطولة المجمعة، على أن تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة".

مجلس النادي الإماراتي أصدر بيانًا رسميًا، معلنًا الانسحاب من البطولة، نتيجة ظهور مصابين بالفيروس بين طاقم الفريق، طالبًا تأجيل مبارياته وهو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل الاتحاد القاري.

وجاء نص بيان الوحدة كالتالي:

أبلغت إدارة نادي الوحدة لكُرة القدم، الإتحاد الإماراتي لكُرة القدم عدم قدرة الفريق على السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020 "حالياً"، وذلك نتيجة لإصابة عدد من أعضاء الفريق بفيروس "كوفيد 19".

وقام الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، بدوره بنقل رسالة النادي إلى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وطلب تأجيل المُباريات المُتبقية في دور المجموعات، حيثُ رفض الاتحاد الآسيوي الإستجابة لطلب النادي وإتحاد الكرة، وقرر إحالة الأمر للجان المختصة في الاتحاد الآسيوي.

ويأمل النادي في تلقي الإنصاف من اللجان المختصة ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد لخوض منافسات البطولة.

وهذا وتؤكد إدارة النادي على أن صحة وسلامة أعضاء الفريق خاصة، والمجتمع الرياضي عامة خلال فترة المُنافسات أولوية قصوى لا يُمكن التهاون بها.

يذكر أن العنابي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي؛ صاحب الصدارة.

وكان من المقرر أن يلاقي الفريق الإماراتي، استقلال طهران الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.