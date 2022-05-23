"الهويش تجنب وقوع جريمة في كلاسيكو الاتحاد والهلال"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ أن الحكم السعودي محمد الهويش تجنب ارتكاب جريمة في كلاسيكو الأمس بين الاتحاد والهلال، مشيدًا بموقفه في المباراة.

الكلاسيكو أزرق:

الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف النمور سجله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا من ضربة جزاء، فيما أحرز للأزرق سالم الدوسري والبرازيلي ميشيل ديلجادو "هدفين".

هذا الفوز رفع رصيد الزعيم لـ58 نقطة في الوصافة، خلف العميد صاحب الصدارة بـ61 نقطة.

أدار المباراة الهويش، بعدما اعترض الاتحاد على إدارة البرازيلي ويلتون سامبايو للقاء، مطالبًا بحكام سعوديين، حال عدم النجاح في استقدام حكام أوروبيين من النخبة.

كيف تجنب الهويش ارتكاب جريمة في المباراة؟

في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، أحرز ميشيل التعادل للهلال، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا سقوط البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد.

جروهي سقط إثر تداخل خاطئ من قلبي دفاع فريقه زياد الصحفي وأحمد حجازي عليه بصورة خاطئة، ليتعرض لإغماءة ثم الخروج من المباراة ونزول البديل راكان النجار بدلًا منه.

الاتحاديون اعترضوا على تسجيل لاعبي الهلال لهدف التعادل وقت سقوط جروهي، مطالبين الحكم بإيقاف اللعب، ولاعبي الزعيم بالتحلي بالروح الرياضية وإخراج الكرة إن لم يطلق الحكم صافرته.

لكن الشيخ يرى أنه لو كان الهويش قد أطلق صافرته في هذه اللعبة، لكان ارتكب جريمة.

وقال الإعلامي، خلال تصريحاته ببرنامج "أكشن مع وليد": جروهي لم يتعرض لإغماءة مباشرة بعد سقوطه، لو أطلق الهويش صافرته لإيقاف اللعب وقت سقوط الحارس، لارتكب جريمة، لأن الأجزاء من الثانية لا تسمح له أن يقدر أن هناك إغماء أم لا، بالتالي قراره باحتساب الحكم صحيح".

يذكر أنه يتبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم، الذي سينتهي في 23 من يونيو المقبل.

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