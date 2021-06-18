الهلال يفسح الطريق أمام الاتحاد لضم صفقة جزائرية نارية

تعرف على موقف الهلال والاتحاد من الصفقة

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، عن دخول نادي الهلال في منافسة مع الاتحاد، على ضم أحد اللاعبين الجزائريين المحترفين في أوروبا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الهلال والاتحاد وجميع الأندية السعودية، لتدعيم صفوفهم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك بضم أفضل اللاعبين المحترفين والمحليين.

من هو اللاعب الذي يتنافس عليه الهلال والاتحاد؟

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على أن نادي الهلال ينافس الاتحاد على ضم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي ليون الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع سليماني، تمهيدًا للاستغناء عن المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، لاعب الفريق الأزرق الحالي.

ما هي حقيقة تفاوض الهلال مع سليماني؟

من جانبه، نفى الإعلامي الرياضي سيف السيف، كل ما تردد حول دخول نادي الهلال في مفاوضات مع إسلام سليماني، مشيرًا إلى أن كل الأنباء التي تم تداولها حول هذا الأمر غير صحيحة.

السيف رد على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن مفاوضات الهلال مع سليماني، حيث قال: "غير صحيح أن الهلال يفاوض إسلام سليماني".

وبذلك الرد يؤكد السيف على أن نادي الهلال لا يفكر في الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وسيستمر في صفوف الزعيم.

الهلال يفتح الطريق أمام الاتحاد

التأكد من عدم دخول الهلال في مفاوضات مع سليماني، يفتح الطريق أمام الاتحاد من أجل التعاقد مع إسلام سليماني، لتدعيم صفوف النمور استعدادًا للموسم القادم.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع سليماني، تمهيدًا للاستغناء عن خدمات المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ما الذي يعطل الاتحاد عن إتمام الصفقة؟

تتمثل الأزمة الكبيرة في تعاقد الاتحاد مع إسلام سليماني، في احتمالية عدم قدرة العميد على الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون المستحقة على الفريق.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت يوم الخميس 10 يونيو الجاري، عن أن نادي الاتحاد هو أكثر الفرق عليها ديون، والتي وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي.

وفي حالة عدم قدرة الاتحاد في تسديد تلك الديون، سيكون مجبرًا على خوض منافسات الموسم الجديد بنفس اللاعبين المحليين والأجانب بقائمته.

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