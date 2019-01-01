الهلال يفتح باب المفاوضات مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي

وجود عرض للمدير الفني من أجل قيادة نادي الهلال خلال الموسم المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية برازيلية أن المدير الفني فابيو كاريلي يمتلك فرصة جديدة للعودة إلى الدوري السعودي، بعد خوض تجربة الموسم الماضي مع نادي الوحدة السعودي.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية أكدت وجود عرض للمدير الفني من أجل قيادة نادي الهلال خلال الموسم المُقبل.

كاريلي كان قد رحل منذ ستة أشهر عن قيادة نادي الوحدة بقرار شخصي لعدم رضاه عن مرفقات النادي وكذلك طموحه ليُقرر العودة مُجددًا إلى الدوري البرازيلي.

هذا اللي "الأماكن كلها تشتاق له" 🙏

هذا اللي مراوغاته "مُذهلة" 🔝

هذا اللي لو واجهته "لا تشتكي" 🤷‍♂️

هذا اللي في سرعته "شبيه الريح" 🌪️

هذا يطربك بالكرة 🎶⚽️❤️



الثعبان البيروفي في وسط ملعب الزعيم 🐍🔵

كاريلو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 28 🎂 pic.twitter.com/Z4IOE9SJQk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وعاد كاريلي إلى دور بلاده من بوابة كورينثيانز ناديه السابق الذي حقق معه لقب الدوري البرازيلي.

ويبحث نادي الهلال حاليًا عن مدير فني جديد لقيادة الفريق عقب قرار إقالة زوران ماميتش المدير الفني الكرواتي بسبب سوء النتائج.

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يُذكر أن كاريلي كان قد أعلن من قبل أنه المفاوضات التي تمت معه كانت لنادي الهلال، ولكنه فوجئ بتحول المفاوضات لنادي الوحدة.