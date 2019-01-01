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تقارير - فهد بن نافل الأقرب لرئاسة الهلال

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رئاسة الزعيم تشهد حاليًا صراعًا كبيرًا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال اقتراب فهد بن نافل من الفوز في سباق رئاسة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

رئاسة الزعيم تشهد حاليًا صراعًا كبيرًا بين فهد بن نافل وموسى الموسى بعد أن تقدم كلاهما بأوراق الترشح لرئاسة النادي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن بن نافل يمتلك فرصة أفضل للحصول على نسبة تصويت أكبر في الانتخابات التي ستُجرى بين كلاهما.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يلقى بن نافل دعمًا كبيرًا من عضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال وأعضاء شرف آخرون.

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ومن المنتظر أن يتم عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل 18 يونيو في مقر نادي الهلال بعد اعتماد رئيس الهيئة العامة للرياضة لإعلان بن نافل رئيسا للهلال لأربعة سنوات. 

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