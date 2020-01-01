مونتاري - اللاعب الذي قهر برشلونة وأوقف ميسي ثم فشل مع الاتحاد

قبل الاتحاد مثل سولي عدة أندية أوروبية شهيرة مثل أودينيزي وميلان وإنتر بالدوري الإيطالي، وناديي بورتسموث وسندرلاند بالدوري الإنجليزي

في 17 يوليو 2014 حسم نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الغاني سولي مونتاري لمدة موسمين بمقابل مالي وصل إلي 14 مليون يورو، بعدما وافق الروماني بولوني مدرب العميد حينها علي رغبة منصور البلوي عضو شرف النادي والمشرف العام علي الكرة في ضم لاعب ميلان السابق.

بالنظر إلى المسيرة المميزة لمونتاري، توقعت جماهير الاتحاد أن تكون على موعد مع مشاهدة لاعب من طراز فريد بالكرة السعودية في الموسم المقبل نظير القدرات الفنية والبدنية الرائعة التي يمتلكها الدولي الغاني.

وقبل الاتحاد مثل سولي عدة أندية أوروبية شهيرة مثل أودينيزي وميلان وإنتر بالدوري الإيطالي، وناديي بورتسموث وسندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد من الفرق

وقبل وصوله للعميد خاض مونتاري مع الأندية التي تقمص ألوانها 375 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 26 هدفاً.

كما توج مونتاري بعدة بطولات أوروبية، أهمها نسخة عام 2009 – 2010 من دوري أبطال أوروبا برفقة الأنتر والمدرب البرتغالي آنذاك جوزيه مورينيو، وكأس العالم للأندية بالإمارات في نفس العام، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع بورتسموث موسم 2007-2008، والدوري الإيطالي مرتين (2008-2009 و 2009 -2010)، وكأس إيطاليا مرتين (2010/2011 و 2009/2010)، وكأس السوبر الإيطالي مرتين (2010/2011 و 2008/2009).

ويكفي القول إنه في أحد لقاءات العملاقين برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2013، فاجأ اللاعب الغاني، صاحب القدم اليسرى، المدهشة سولي علي مونتاري، الجميع بتسديدة صاروخية محرزاً هدف فريقه الثاني في مرمى برشلونة العنيد، في تلك المباراة تألق مونتاري كما لم يتألق من قبل.

كما أنه لعب دوراً أساسياً في إيقاف خطورة المهاجم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي، قبل أن يضع بصمته الأهم بإحرازه الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 81 ليضع ميلان على أعتاب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تلك النسخة.

ولكن مع كل هذه المُقدمات، لم يكن اللاعب في أفضل مستوياته مع الاتحاد ورحل عن الفريق دون ترك بصمة تُذكر.

وجاء رحيل مونتاري عن الاتحاد ليتسبب في أزمة كبيرة حيث قدم اللاعب شكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته، مما تسبب في توقيع عقوبات كبيرة على الفريق حينها.

وصرح اللاعب عقب رحيله عن الاتحاد قائلاً : "لقد طفح كيلي بعد ثمانية أشهر دون أي راتب مع الاتحاد، أخبروني كيف كنت سأستطيع إطعام ابنائي؟ لقد دفعت من جيبي الخاص لأسير أموري خلال فترة تواجدي في السعودية، كل ما أريده الآن هو مستحقاتي ومن ثم سأذهب بعيدًا، هذا الأمر كله، أريد مالي من دون أي زيادة أو نقصان، أي لاعب يتمنى اللعب في السعودية، ولكن إذا واصل المسؤولين خيانة اللاعبين ونقد العهود، فلن يذهب أحد إلى هناك، السعودية بلد عظيم، الطقس جميل، لكن معاملة إدارة الاتحاد لي كانت سيئة.