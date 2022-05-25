فيديو | طفل يتسبب في تغريم نادي النصر 92 ألف ريال!

تسبب طفل نصراوي في عقوبة مالية كبيرة على ناديه، خلال حضوره لمباراة الكلاسيكو أمام الشباب، بالدوري السعودي للمحترفين!

النصر حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما الذي حدث من الطفل النصراوي؟

تداول الجمهور النصراوي بعد انتهاء تلك المواجهة، فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيه طفل يوجه رسالة إلى خالد البلطان رئيس الشباب.

الطفل النصراوي عبر عن سعادته بفوز فريقه برباعية، حيث قام بتصوير البلطان موجهًا له عبارة: "عيدية البلطان، عديتك وصلت وبالأربعة يا البلطان".

بعدها قامت الجماهير النصراوية بتدشين "هاشتاج" على تويتر بعنوان "عيدية البلطان"، من أجل الاحتفال بالفوز، وردًا على تصريحات رئيس الشباب المستفزة لهم.

وإدارة الشباب قدمت شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، من تصرفات جماهير النصر، وقيامهم بتوجيه هتافات مسيئة إلى رئيس النادي خالد البلطان.

🎥 | عيديتك اربعه يا البلطان 😭



pic.twitter.com/3aCws1qWhy — محيط النصر (@M7EE66) May 6, 2022

كيف تسبب الطفل في غرامة النصر؟

بعدما تقدمت إدارة الشباب بشكوى للجنة الانضباط، تم اتخاذ قرار بتغريم نادي النصر، بسبب ثبوت واقعة توجيه هتافات مسيئة إلى خالد البلطان.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم النصر مبلغ 92 ألف ريال سعودي على نادي النصر، بعد شكوى الشباب بسبب الهتافات المسيئة تجاه رئيس النادي.

هتافات النصر جاءت بسبب تصريحات رئيس الشباب المستفزة لهم، بعد انتصار فريقه خلال المباريات السابقة التي جمعت بين الطرفين، حيث وصف هذا الأمر بـ"العادة السنوية" يجب اتباعها.

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