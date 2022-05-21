"الهلال يستحق ما حدث مع النصر والاتحاد، وعاقبوا كنو كما عاقبتم نور"

طالب الناقد الرياضي عادل المرضي اتحاد كرة القدم بلجانه المختلفة باتخاذ الإجراء المناسب مع لاعب الهلال محمد كنو لعدم التزامه بالإيقاف الموقع عليه من غرفة فض المنازعات، وذلك بتواجده في أرض ملعب الجوهرة المشعة خلال نهائي كأس الملك الذي خسره فريقه أمام الفيحاء.

غرفة فض المنازعات كانت قد أوقفت كنو عن اللعب مع الهلال لمدة 4 أشهر، وذلك ضمن مجموعة عقوبات على اللاعب والنادي على خلفية شكوى النصر ضدهما، ورغم ذلك ظهر اللاعب في نهائي الكأس يوم الخميس الماضي مما أثار العديد من الدعوات لعقابه والهلال.

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المرضي أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن محمد نور نجم الاتحاد المعتزل سبق أن غُلظت عقوبته عام 2009 لعدم التزامه بها، وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ نفس الإجراء مع كنو.

بقوله "المفترض أن يتم إيقاف كنو لفترة إضافية بعيدًا عن الـ4 شهور، مثلما حدث مع محمد نور عام 2009 حيث كان موقوفًا لمدة 4 مباريات ودخل أرض الملعب وتم إيقافه لمباراتين إضافيتين لدخوله أرض الملعب وهو موقوف، فكيف يُوقف نور ولا يمكن إيقاف كنو وقد ارتكبا نفس المخالفة؟".

الناقد الرياضي المخضرم انتقل لنقطة أخرى وهي سلوك جمهور الهلال خلال النهائي وخاصة قذفهم القوارير على الملعب، إذ قال "النقطة الأخرى هي أن الاتحاد عوقب بسبب رمي قارورتين خلال مباراة الفيصلي، والنصر والشباب كذلك عوقبوا لنفس السبب، جمهور الهلال قذف حارس مرمى الفيحاء بالقوارير خلال النهائي، هل سيُحرم الهلال من جمهوره كما حدث مع الأندية الأخرى؟".

●عام 2009 تم ايقاف نور ايقاف اضافي بسبب دخوله ارض الملعب وهو موقوف .

● الان اطالب بايقاف كنو ايقاف اضافي بسبب دخوله ارض الملعب وهو موقوف .

● واطالب بمعاقبة جمهور الهلال كما عوقب جمهور الاتحاد والنصر والشباب.

● شكرا لمصمم المقطع @OUa40 pic.twitter.com/mZWlbMECsc — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) May 21, 2022

وأتم الصحفي الاتحادي حديثه بالإشادة بالحكم الإسباني الذي أدار نهائي كأس الملك والمطالبة بإسناد إدارة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد له، خاصة بعدما نال إعجاب جميع المحللين والنقاد الرياضيين، مستنكرًا أن يتم تخيير الاتحاد بين الحكم البرازيلي والسعودي فقط.

يُشار إلى أن الهلال يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي يوم الإثنين القادم، وهي المواجهة التي ستحسم إلى حد كبير صراع الفريقين على لقب الدوري.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال وحال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008.