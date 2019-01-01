الهلال يخسر 5 ملايين يورو بسبب أشرف بنشرقي

اللاعب خرج من خيارات النادي الفرنسي للموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خرج اللاعب المغربي أشرف بنشرقي من حسابات نادي لانس الفرنسي عقب هبوط الفريق رسميًا، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

تقارير أشارت إلى أن اللاعب خرج من خيارات النادي الفرنسي للموسم المقبل، وبالتالي تعطيل تفعيل خيار شراء عقده من نادي الهلال.

هبوط لانس الفرسي حرم قرار النادي الفرنسي، نادي الهلال من 5 ملايين يورو، قيمة الانتقال النهائي للاعب.

وفقًا لـ @ariyadhiah : سيتم الاتفاق داخل النصر على اسم واحد من الشرفيين المؤثرين في انتخابات النادي ليكون بديلًا لسعود السويلم. pic.twitter.com/wLUuS2xovN — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

اللاعب من المنتظر أن يلتقي بإدارة النادي الجديدة لبحث مستقبله الكروي والعروض المقدمة إليه لتحديد مصيره بالبقاء في الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي.

العديد من التقارير المغربية تحدثت عن امتلاك بنشرقي عدة عروض، من عدة أندية، أبرزها عرض نادي تيانجين تيدا الصيني.

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يُذكر أن بنشرقي قد شارك خلال الموسم الحالي مع نادي لانس في 23 مباراة منها، 11 كلاعب أساسي، وساهم في إحراز 3 أهداف فقط.