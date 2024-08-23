"كفاية عبث في النادي" .. جماهير الهلال تنتفض بعد صدمة نيمار غير المتوقعة!

غضب كبير بين جماهير نادي الهلال..

انتفضت جماهير نادي الهلال السعودي، عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة؛ بعد صدمة الساحر البرازيلي نيمار دا سلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، غير المتوقعة.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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وخلال الساعات الماضية.. فجّر الإعلامي برونو أندرادي وبعض التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن عدم قيام الإدارة الهلالية، بإعادة قيد نيمار في قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من وجود مقعد شاغر، بعد رحيل البرازيلي الآخر ميشايل ديلجادو.

وحسب أندرادي ونفس التقارير؛ سيقوم الزعيم بتسجيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو - الذي قيل إنه تم التوصل إلى اتفاق معه لضمه من مانشستر سيتي الإنجليزي -، في قائمة الفريق الأول بدلًا من ميشايل، على أن يتم تأجيل قيد نيمار إلى شهر يناير القادم، مع استمرار البرازيلي رينان لودي حتى ذلك الوقت.

Shahid

هُنا.. لم تتقبل الجماهير الهلالية هذا الأمر؛ لتدشن وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت مسمى "#رحيل_لودي_مطلب_ضروري"؛ حيث وصفت استمرار الظهير البرازيلي حتى شهر يناير القادم بـ"العبث الذي يدمر النادي".

وأشار الهلاليون إلى أن نيمار قد يعود في شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين؛ لذلك من الضروري رحيل لودي من الآن، لأن الإبقاء على لاعب لا يقدم أي إضافة للفريق، سيكون له أضرارًا كبيرة.

وركزت الجماهير الهلالية على نقطة خطيرة للغاية؛ وهي النقص العددي الكبير في خط المقدمة بالفريق الأول، بعد رحيل ميشايل وصالح الشهري، في الميركاتو الصيفي الحالي، محذرين من الاستمرار على هذا الأمر، حتى شهر يناير 2025.

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع لودي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، لقيده في صفوف الفريق الأول بدلًا من نيمار "المصاب"؛ إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه.