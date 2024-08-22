مفاجأة كبرى .. الهلال يرفض تسجيل نيمار في قائمته رغم رحيل ميشايل!

تطور مفاجئ من داخل البيت الهلالي..

في مفاجأة كبرى.. رفض نادي الهلال السعودي، إعادة تسجيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الهلال رفع اسم نيمار من قائمته، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، بعد إصابة اللاعب بـ"الرباط الصليبي"؛ وتم التعاقد وقتها مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، وتسجيله بدلًا منه.

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وفي الصيف الحالي وبعد استغناء الزعيم الهلالي عن الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ كانت كل التقارير تؤكد إعادة تسجيل نيمار في قائمة الفريق الأول، مجددًا.

Shahid

لكن.. الإعلامي الرياضي برونو أندرادي فجّر مفاجأة مدوية، مساء اليوم الخميس؛ بإعلانه عدم تسجيل الإدارة الهلالية لـ"الساحر البرازيلي"، بدلًا من ميشايل.

أندرادي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الهلال سيسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو - الذي تم التوصل إلى اتفاق معه في الساعات الماضية -، بدلًا من ميشايل في القائمة.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن تسجيل نيمار جونيور في القائمة، سيظل معلقًا لفترة أطول في نادي الهلال؛ لحين إيجاد حل لمستقبل لودي، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الهلال، بات قريبًا للغاية من التعاقد مع كانسيلو البالغ من العمر 29 سنة، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا.