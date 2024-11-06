الهلال يعلن مدة غياب نيمار رسميًا بعد الإصابة الجديدة .. وإجراء أخير مع روبن نيفيش

بيان رسمي من نادي الهلال..

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، "مدة" غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، تعرض للإصابة خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

هذه الإصابة الجديدة؛ جاءت في المباراة الثانية فقط التي يُشارك فيها النجم البرازيلي مع الزعيم الهلالي؛ بعد غياب عام كامل، بسبب معاناته من "قطع في الرباط الصليبي".

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وفي هذا السياق.. كشف الهلال في بيان رسمي اليوم، عن أن نيمار سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر إلى ستة أسابيع؛ بعد أن أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها، إصابته بـ"تمزق في العضلة الخلفية".

وأشار الهلال إلى أن نيمار دا سيلفا جونيور، سيخضع لـ"برنامج علاجي" خلال الأيام القادمة؛ من أجل الشفاء من هذه الإصابة العضلية، والعودة للملاعب مجددًا.

ولا يستطيع نيمار المشاركة مع الفريق الأزرق، سوى في بطولة النخبة الآسيوية؛ وذلك بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" بشكل مؤقت، حتى يناير من عام 2025، أثناء فترة إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".

وعلى جانب آخر.. أوضح الهلال أن البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، سيسافر إلى فنلندا، صباح يوم غدٍ الخميس؛ للاطمئنان على موضع إصابته في الركبة بشكل نهائي.

نيفيش تعرض للإصابة، خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، يوم 21 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ حيث أعلن الزعيم وقتها غيابه لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ومن ناحيته.. أثار الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، "القلق" بشأن إجراء الزعيم الهلالي مع النجم البرتغالي الدولي، البالغ من العمر 27 سنة.

الشهراني لفت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى 4 احتمالات قد تكون وراء قرار سفر روبن نيفيش إلى فنلندا، رغم مرور أسبوعين على إصابته؛ وهي: "عدم تقدم الحالة، تغيير طريقة العلاج لأخرى، استخدام (إبر علاجية) أو أخذ رأي جديد، مجرد اطمئنان إضافي من النادي".

جدير بالذكر أن نيفيش انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين، خلال 59 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم.