"تسجيل نيمار في قائمة الهلال بدلًا من خاليدو كوليبالي؟" .. حقيقة مفاجأة الميركاتو الشتوي المدوية

الجميع يترقب الميركاتو الشتوي في الهلال..

منذ عدة ساعات وهُناك خبر منتشر، كان بمثابة المفاجأة المدوية بالنسبة لجماهير نادي الهلال السعودي؛ وهو "إسقاط" اسم النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، من "القائمة المحلية"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث لعب دورًا مهمًا للغاية في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، خلال الموسم الرياضي الماضي.

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لكن.. مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تراجع مستوى المدافع السنغالي بشكلٍ ملحوظ، مع ارتكابه العديد من الأخطاء، آخرها في الخسارة (2-3) أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ثم طرده في ديربي الرياض أمام الشباب، في الأسبوع الثاني عشر.

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لذلك.. انتشر خبر يُفيد برفع اسم كوليبالي من "القائمة المحلية" للزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ على أن يتم قيّد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا منه.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف، المُقرب من البيت الهلالي، عن حقيقة هذا الخبر المفاجئ؛ خاصة أن الأنظار كلها كانت تتجه إلى الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، باعتباره "الضحية الأقرب" حال قرر الزعيم، إعادة تسجيل نيمار في "القائمة المحلية" مجددًا، خلال النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

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السيف نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، هذا الخبر بشكل قطعي، قائلًا: "غير صحيح"؛ في إشارة إلى استمرار كوليبالي في "القائمة المحلية" للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أقل تقدير.

وكان الهلال قد رفع اسم نيمار جونيور، من "القائمة المحلية" للفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث اقتصرت مشاركاته بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب عودته للملاعب في شهر أكتوبر الماضي، وقبل معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا.

جدير بالذكر أن والد نيمار، أكد استمرار اللاعب في صفوف الهلال، حتى نهاية عقده بعد كأس العالم للأندية، والمقرر لها في صيف عام 2025؛ ما زاد الجدل بشأن كيفية تسجيله في "القائمة المحلية" مجددًا، خاصة مع تمسك البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، بجميع أجانب الزعيم الحاليين.