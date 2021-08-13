الهلال: مدرسة النصر تقدم دروسًا بالمجان

النصر سيتمكن من قيد لاعبيه الجدد

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعدما قامت بتسديد كافة الالتزامات المالية المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى 135 مليون ريال سعودي.

النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، عن حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية، ليتمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد.

ومن جانبه، تغنى الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال، بإعلان نادي النصر بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

الهلال كتب عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "شفافية، ما لك مثيل يا نصر، مدرسة النصر تقدم دروس بالمجان، وتُفعل اللعب المالي النظيف قبل تطبيقه".

نادي النصر سيتمكن من تسجيل جميع لاعبيه الجدد، قبل انطلاق مسيرة الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما يواجه فريق ضمك.

ويفتتح النصر مشواره ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يواجه ضمك مساء اليوم الجمعة.

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ونجح النصر في إتمام العديد من الصفقات القوية، أولها كان البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، والمدافع الأرجنتيني فونيس موري، والمدافع محمد آل فتيل والظهير محمد القاسم، بجانب عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة.