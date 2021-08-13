"الاتحاد هو زعيم الأندية السعودية والخليجية في تحقيق البطولات"

هل يستحق الاتحاد هذا اللقب؟

يرى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن نادي الاتحاد هو زعيم الأندية السعودية والخليجية، وذلك ردًا على أحد الإعلاميين الكويتين الذي وصف النادي الأهلي بهذا الأمر.

وكان الإعلامي الكويتي أحمد الرمضان، قد وصف النادي الأهلي بأنه سفير الكرة السعودية في كل الألعاب، متمنيًا له الانتصار على الفيصلي في المباراة التي ستجمع بينهما.

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ورد جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، يشدد خلالها على أن نادي الاتحاد هو الأول دائمًا وزعيم الأندية السعودية.

وجاء رد جستنيه كالآتي: "مع احترامي لشخصك الكريم، وتقديري لميولك الأهلاوية، أحب أن أؤكد لك أخي أحمد، أن نادي الاتحاد هو الأول وزعيم الأندية السعودية والخليجية في تحقيق البطولات على مستوى جميع الألعاب محليًا وقاريًا".

وتابع: "والهلال زعيم الأندية السعودية والخليجية على مستوى كرة القدم محليًا وقاريًا، والأهلي قلعة الكؤوس وبس".

ويواجه الأهلي نظيره الفيصلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2021-2022.