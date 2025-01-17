"لا يتناسب مع قيمتي وسأرحل في هذه الحالة!".. نجم الهلال يرفض عرض التجديد ويفتح الباب أمام الأهلي

اللاعب وجّه رسالة تحذير إلى إدارة الهلال..

في مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال.. رفض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، العرض المقدم إليه من الإدارة؛ لتجديد عقده.

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العديد من الأسماء المهمة في صفوف الفريق الهلالي، دخلت "الفترة الحرة" من عقدها؛ والتي تسمح لها بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، دون الرجوع إلى مجلس إدارة الزعيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من بين هذه الأسماء المهمة؛ النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان فريق الكرة الأول بنادي الهلال، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو من عام 2025.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الجمعة، قدّمت الإدارة الهلالية عرضًا رسميًا إلى كنو، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول؛ إلا أنه قوبل بالرفض.

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الصحيفة كشفت عن أن كنو أبلغ مسؤولي الهلال، أن هذا العرض لا يتناسب مع قيمته الفنية الكبيرة، محذرًا إياهم بـ"الرحيل" حال عدم تحسينه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذا الرفض؛ إلا أن المفاوضات بين النجم الدولي والإدارة الهلالية، لم تصل إلى طريقٍ مسدود بعد.

لكن.. هذه التطورات المثيرة في المفاوضات، قد تفتح الباب أمام النادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيع اللاعب؛ خاصة أن صحيفة "الشرق الأوسط" كانت قد أعلنت اهتمام الراقي بضمه.

جدير بالذكر أن محمد كنو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 262 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.