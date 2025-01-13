الأهلي يترقب للانقضاض .. بشرى أمل لخطف نجم الهلال!

نجم محلي قد يكون إحدى صفقات الراقي الشتوية..

اقترب النصف الأول من الميركاتو الشتوي الجاري في دوري روشن السعودي من الانتهاء، والأجواء في الهلال والأهلي هادئة تمامًا، لكن ربما تشهد الأيام الأخيرة من الانتقالات انتقال نجم الأول للثاني!

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الحديث هنا عن محمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم، الذي دخل الفترة الحرة في عقده في يناير الجاري، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع لمسؤولي الهلال، على أن ينضم له في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

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بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن المفاوضات بين مسؤولي الزعيم وكنو جارية لتجديد العقد، لكنها أشارت في الوقت نفسه أن تلك المفاوضات لم تصل إلى مراحل متقدمة بعد.

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وأوضحت الصحيفة نفسها أن صاحب الـ30 عامًا يحظى بمراقبة من الأهلي، وكذلك اهتمام واضح من نادي نيوم، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات التجديد مع القلعة الزرقاء، إذ لا يريد الأخير المضي قدمًا في محاولات التعاقد معه قبل حسم الهلال لموقفه.

يذكر أن كنو الذي ينشط في الهلال منذ صيف 2017، شارك الموسم الجاري في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير قد زعمت من قبل أن الاختلاف بين كنو ومسؤولي الهلال يخص مدة العقد الجديد، إذ يريد اللاعب التوقيع لثلاثة مواسم، فيما عرض عليه ناديه موسمين فقط.