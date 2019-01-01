7 ملايين دولار في فترة قصيرة - خزينة الهلال تنتعش استعدادًا ليناير

الزعيم جمع المكافآت من الاتحاديين الدولي والآسيوي

انتعشت خزينة نادي الهلال السعودي مؤخرًا نظير مشاركاته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية قطر 2019.

الزعيم توج بطلًا لآسيا بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي بثنائية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل بعدها لمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

في المونديال، احتل الأزرق المركز الرابع، حيث تلقى الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فقد بلغت الأموال التي دخلت خزينة القلعة الزرقاء من هذه المشاركات سبعة ملايين دولار، بواقع أربعة ملايين من الفوز بدوري الأبطال، ومليوني دولار من احتلال المركز الرابع بكأس العالم، بجانب 900 ألف دولار حصل عليها نظرًا لسلسلة المباريات التي خاضها في دوري الأبطال سواء حقق الفوز أو هُزم أو تعادل.

يذكر أن الزعيم يستعد للعودة لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلاقي الحزم في 26 من الشهر الجاري، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ13.

ويحتل الأزرق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، وله ثلاثة لقاءات مؤجلة، ويبتعد عن الصدارة بفارق ست نقاط.