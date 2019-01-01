جيوفينكو يؤكد: أنا باقٍ في الهلال

الإيطالي تحوم حوله الشائعات في الفترة الأخيرة رفقة أجانب الزعيم

نفى الإيطالي سباستيان جيوفينكو؛ لاعب الهلال السعودي، ما تردد عن رحيله عن صفوف الزعيم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا التزامه بالعقد المبرم مع القلعة الزرقاء.

بعض التقارير خرج تؤكد رحيل عدد من لاعبي الزعيم الأجانب خلال الفترة المقبلة، على رأسهم النملة الذرية، مبررين ذلك بالمقابل المادي الكبير الذي يتلقاه اللاعب.

ورد جيوفينكو على هذه التقارير، قائلًا خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "لا أعلم من أين تخرج هذه الشائعات، أنا لم أقل أي شيء عن رحيلي عن الهلال، لدي عقد وملتزم به، وبالتأكيد أنا باقٍ في الهلال".

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وعن رسالته لجمهور الزعيم: "شكرًا على الدعم وكل شيء، دائمًا ما أقول شكرًا للجمهور، لأنهم دائمًا رائعين معي، وأشعر بسعادة تجاه ما يفعلوه معي".

الإيطالي كان قد انضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من تورونتو الكندي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وشارك جيوفينكو الموسم الجاري في تسع مباريات مع الزعيم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

وعاد الأزرق مؤخرًا من العاصمة قطرية "الدوحة" بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع بعدما خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.