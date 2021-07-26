اعتراضات على بعض مدربي الفئات السنية بالهلال

انتقد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان قرارات مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الخاصة بالمدربين الجدد للفئات السنية، معتبرًا إياه يرجع للخلف خطوات كثيرة.

إدارة الزعيم أعلنت اليوم الإثنين، تعيين المدرب البرتغالي رودولفو كوريا لقيادة فريق تحت 19 عامًا، لمدة عام مع أفضلية التمديد لعام آخر.

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فيما تم تعيين البرازيلي ماركوس سواريز مدربًا لفريق تحت 17 عامًا، والإسباني رامون ماركوتي مدربًا لهلال 15، وأخيرًا الإسباني جوزيف جيبيرت مدربًا لهلال 13.

اعتراض العجلان جاء على البرازيلي ماركوس سواريز، إذ أن المدرسة البرازيلية أصبحت غير مقبولة من قبل النقاد السعوديين، اعتراضًا على الأساليب الفنية التي تتبعها.

وكتب العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجود اي مدرب برازيلي يعني خلل في المنظومة .. المدربين البرازيليين يعني عودة خطوات كثيرة للخلف".

وجود اي مدرب برازيلي يعني خلل في المنظومة .. المدربين البرازيليين يعني عودة خطوات كثيرة للخلف .. https://t.co/GbJ9HUKfwU — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 26, 2021

إدارة الهلال تسعى خلال السنوات القليلة المقبلة إلى الاستفادة القصوى من فرق الفئات السنية بالنادي، بتصعيد لاعبين شباب للفريق الأول، بهدف تقليل النفقات التي يتم صرفها على الصفقات الأجنبية.

يذكر أن البرتغالي ليوناردو جارديم يقود الفريق الأول للزعيم، إذ تولى المسؤولية حديثًا، بعدما عانى الفريق الموسم الماضي من كثرة تغيير المدربين.

ويخوض الفريق الأول للأزرق حاليًا معسكر خارجي، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، الذي سينطلق في 12 من أغسطس المقبل.