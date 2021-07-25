فيديو | ماريجا: الإسلام ومكة من أهم أسباب انتقالي للهلال

مهاجم الهلال الجديد يتحدث عن سر اختياره للفريق

أكد موسى ماريجا مهاجم الهلال الجديد أن رغبته وعائلته في السكن والحياة في بلاد إسلامية أحد أهم أسباب قبوله العرض الأزرق عقب نهاية عقده مع بورتو في يونيو الماضي.

الهلال ضم ماريجا في صفقة انتقال حر، وقد ارتبط اللاعب بعدد من الأندية التركية والبرتغالية لكنه فضل ارتداء القميص الأزرق.

صاحب الـ30 عامًا تحدث عن سر اختياره للهلال قائلًا "قضيت 5 سنوات مع بورتو وأحبتت بعد ذلك تجربة شيء جديد، أحببت تغيير الحياة والوجهة والقارة، كنت أود أنا وعائلتي أن نعيش في بلاد إسلامية، ولذا لم أتردد لحظة واحدة حين تلقيت عرضًا من السعودية وتحديدًا الهلال، ويكفي وجود مكة القريبة إلينا جدًا كمسلمين في السعودية".

أضاف "أضف إلى ذلك أن النادي الذي انتقلت إليه هو نادٍ كبير جدًا جدًا وحقق الكثير من البطولات، الهلال هو الأكبر في آسيا، لم أفوت تلك الفرصة أبدأ لأنني سأنتقل من نادٍ كبير في أوروبا للنادي الأكبر في آسيا".

المهاجم الذي سبق أن لعب في الترجي التونسي أوضح أنه طلب من وكيله تسريع المفاوضات وحسمها مع الهلال، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث فعلًا، ومؤكدًا أن إدارة الفريق السعودي طلبت توقيع العقود قبل انتهاء الموسم وقد تم بالفعل توقيع العقد المبدئي ومن ثم النهائي بعد انتهاء الموسم.

ماريجا أوضح أنه كان يعرف الهلال قبل التوقيع له، بقوله "كنت أعرف الهلال بالاسم، أعرفه من خلال بطولاته الآسيوية، وقد تابعت مباراتهم ضد الترجي وشاهدت هدف بافيتمبي جوميس الجميل ضدهم، هذا بحُكم متابعتي للفريق التونسي بعد رحيلي عنه".

وأتم النجم المالي حديثه بالتأكيد على سعادته البالغة من استقبل الجمهور الأزرق له وتفاعله معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد بالقدرات الفنية للهلال ولاعبيه مشيرًا إلى أنه تفاجأ ببعض اللاعبين وجودتهم العالية.-