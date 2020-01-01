الهلال ضمن صراع عربي للتعاقد مع كريم العريبي

صاحب الـ25 عامًا ضمن خيارات الزعيم الهلالي

يبدو أن بوصلة نادي الهلال السعودي ستتوجه إلى مهاجم أجنبي جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

رغبة الهلال هذه المرة تتجه إلى المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل دعم الخط الأمامي.

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وبحسب صحيفة ”dzfoot“ الجزائرية فإن اللاعب صاحب الـ25 عامًا ضمن خيارات الزعيم الهلالي وبعض الأندية العربية.

وأكدت الصحيفة أن العريبي مطلوب أيضًا بأندية الزمالك والأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، وقد يشهد التعاقد مع اللاعب صراعًا في الميركاتو الصيفي.

وقد يكون اللاعب ضمن خيارات الفريق الهلالي، نظرًا للرحيل المتوقع للاعب كارلوس إدواردو، وغموض مصير المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

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ويقدم اللاعب الجزائري مستويات فنية مميزة مع النجم الساحلى سواء بالدوري أو في دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن العريبي يُعد ثاني لاعب من شمال إفريقيا يرتبط اسمه بنادي الهلال بعد اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي التركي.