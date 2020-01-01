حمدون: نعتذر لجماهير شباب الأهلي عن الخسارة أمام الهلال، لكنه بطل آسيا!

المسؤول في الفريق الإماراتي يتحدث عن دوري أبطال آسيا

أبدى محمد أحمد حمدون المشرف العام على كرة القدم في نادي شباب الأهلي الإماراتي أسفه من خسارة المباراتين في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا لجماهير النادي أن فرص التأهل للدور القادم مازالت قائمة.

شباب الأهلي خسر أولًا أمام باختاكور في أوزباكستان بنتيجة 2-1 قبل أن يسقط على ملعبه "استاد أحمد بن راشد" في الجولة الثانية بنفس النتيجة أمام الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا .

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حمدون تحدث لصحيفة البيان الإماراتية عن مشواره فريقه القاري قائلًا " الكل شاهد المباراتين، والظروف لم تساعدنا فيهما بشكل كبير، بعدما لعبت ظروف الطقس غير الجيدة دورها في الخسارة أمام باختاكور، ورغم أننا قدمنا أداء أفضل أمام الهلال في الجولة الثانية إلا أننا كنا نواجه البطل، ومع هذا لا يزال لدينا الأمل في التأهل من خلال المواجهات المقبلة، والتي ربما تعطينا الأمل بذلك إذا خدمتنا النتائج، مع ضرورة أن نخدم أنفسنا أولًأ بالفوز على شاهر خودرو الإيراني في الجولة الثالثة يوم 3 مارس المقبل".

أضاف " نتقدم باعتذارنا على الخسارة إلى جمهور شباب الأهلي، والذي تواجد بكثافة عالية لمساندتنا أمام الهلال، ونتمنى أن يستمر في مساندتنا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن لدينا مباراة مهمة أمام بني ياس يوم الجمعة المقبل في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونحن متفائلون بتجاوز مرحلة النتائج غير الجيدة التي تعرض لها الفريق في مبارياته الأخيرة، لأن المرحلة المقبلة ستشهد عودة بعض المصابين واندماجهم سيعطي القوة الفنية للفريق، وربما يكون منهم وليد عباس وليوناردو، واللذان تتضح مدى جاهزيتهما بشكل كبير خلال الساعات المقبلة".

أتم قائلًا "ليس لدينا خوف من جانب النتائج السيئة الأخيرة لشباب الأهلي، ونتمنى فقط الخروج منها بسرعة حتى لا يشكل هذا ضغطًا على اللاعبين، والمطلوب التركيز الآن على مباراتنا مع بني ياس في الكأس، والتي بالتأكيد لن تكون سهلة، ولكن طموحنا كبير بتقديم مباراة كبيرة وقوية، وتحقيق الفوز ليكون خطوة جديدة على طريق الدفاع عن اللقب الغالي الذي توجنا به الموسم الماضي".