"الهلال سيواجه فريقًا يمتلك 3 آسيا وليس النصر (الصفري)"

الهلال يعاني من الغيابات الكثيرة

أكد الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، على أن فريق نادي الهلال يعاني من غيابات كبيرة جدًا، وستكون مؤثرة في مباراة الأهلي القادمة، متحدثًا عن مواجهة الفريق أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الرزيحان قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة 24 الرياضية: "لا يسأل البرتغالي ليوناردو جارديم على هذه الغيابات، والتي ستؤثر على مستوى الفريق الفترة القادمة".

بندر واصل حديثه قائلًا: "الغيابات المؤثرة مثل البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري وعبد الله عطيف والكوري الجنوبي جانج هيون سوو، والمالي موسى ماريجا، بالإضافة إلى عبد الله الحمدان، بنسبة 90% لن يشاركون في المواجهة القادمة".

واستطرد قائلًا: "حتى لو دخل سالم الدوسري التدريبات اليوم، فلن يظهر سوى بـ60% من مستواه، ومن المهم أن يكون اللاعب بكامل جاهزيته، الهلال سيتأثر بكثرة الغيابات".

الإعلامي الرياضي تابع: "أوجه رسالة إلى مسؤولي الهلال وجماهيره، كرة القدم فوز وخسارة، ستلعب أمام فريق كوري في أقل من شهر، وستلعب في نهائي البطولة، وإذا ضغطت على اللاعبين للمشاركة في المباريات المحلية، قد يكونوا غير قادرين على خوض مباراة بوهانج".

وأردف: "أتذكر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، قبل تحقيق دوري أبطال آسيا، لعب الهلال أمام النصر بالدور الأول، وأخرج جوميس بين شوطي المباراة، لأنه لم يكن جاهزًا بشكل كامل، للحفاظ عليه للمشاركة بدوري أبطال آسيا".

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واختتم الرزيحان تصريحاته قائلًا: "فريق بوهانج الكوري من أكبر الأندية الآسيوية، والآن يعد هو الثاني من الناحية القارية، وحصل على 3 آسيا، ولكن الفرحة بالفوز على النصر الذي لم يحقق اللقب من قبل برصيد 0 دوري أبطال آسيا".

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الصعود في نصف النهائي على حساب النصر غريمه التقليدي، ليواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر القادم بالمباراة النهائية.