الاستئناف لن يفيد .. الاتحاد والنصر لن يشاركا بدوري أبطال آسيا

صدمة كبيرة للاتحاد والنصر

كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، عن مفاجأة في مصير مشاركة الاتحاد والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد قرار لجنة التراخيص باتحاد الكرة الآسيوي، بعدم منحهما الرخصة الآسيوية.

وكانت لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي، قد أعلنت عن الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، حيث لم يتواجد بها ناديي الاتحاد والنصر، بسبب الديون المتراكمة على الناديين.

الشيخ قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "أمتلك معلومة من رابطة دوري المحترفين، بأن من يستأنفون للحصول على الرخصة الآسيوية لن يكسبوا الاستئناف".

الإعلامي الرياضي تابع: "السبب في عدم كسب الاستئناف، هو أنه لا يكون على القرار بل على المستندات، وبالتالي فإن المستندات التي قدمت بما يتعلق بالمعيار المادي منقوصة في الناديين".

محمد الشيخ استطرد قائلًا: "بالتالي لا يمكن مراجعة الاستئناف المقدم من الأندية، وبذلك لا يمكن للنصر والاتحاد أن يشاركا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل".

وعن الفريق الذي قد يشارك بدلًا من الاتحاد، قال الشيخ: "الفتح قد يشارك في دوري أبطال آسيا، لأن وضعيته الآن أفضل من التعاون والاتفاق خلال الوقت الحالي".

"جيوفينكو أفضل من بيريرا لأنه لاعب كسول"

وتأهل الهلال والشباب والاتحاد إلى دوري أبطال آسيا 2022، بعد احتلاهم المراكز الثلاثة الأولى بترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، كما تأهل الفيصلي بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.