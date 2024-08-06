ليس سعود عبدالحميد .. تمرد جديد في الهلال وتهديد بـ"الغياب" عن كلاسيكو الأهلي!

أزمات الهلال تتوالى في صيف العام الحالي..

ما يحدث داخل نادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، أمرًا غريبًا للغاية؛ فهذا الكيان الرياضي الكبير المعروف عنه الاستقرار دائمًا، أصبح مادة للأخبار عن "تمرد" اللاعبين.

وبعد أزمة الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، والذي يرغب في الرحيل عن الزعيم الهلالي، في صيف العام الحالي، للاحتراف في أوروبا، ظهرت قضية جديدة من لاعب آخر في الفريق الأول لكرة القدم.

هذا اللاعب هو البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ الذي وحسب ما نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، يضغط على إدارة الهلال؛ من أجل الرحيل في الصيف الحالي، والعودة إلى بلاده من جديد.

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الصحيفة كشفت اليوم الثلاثاء، عن أن ميشايل "هدد" الإدارة الهلالية، بعدم حضور التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، و"الغياب" عن بطولة كأس السوبر السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال أعطى وعدًا إلى النجم البرازيلي، بتسهيل عملية رحيله عن الفريق، بعد كأس السوبر السعودي؛ إلا أن اللاعب لا يرغب في المشاركة بهذه البطولة، ويضغط للرحيل الآن.

جدير بالذكر أن الهلال سيلتقي مع الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر، على أن يواجه الفائز، الفريق المتأهل من لقاء النصر والتعاون، وذلك في المشهد الختامي للبطولة، في السابع عشر من نفس الشهر.