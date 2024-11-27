بعد الجدل التحكيمي للقاء السد .. رئيس النصر الأسبق يُلمح بسخرية بسبب دفاع "المسحل" عن الهلال آسيويًا!

تغليق غريب من رئيس النصر الأسب

رفض مسلي آل معمر رئيس النصر الأسبق، أن يمر البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن التحقيق في اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، خلال مباراة الهلال ضد السد القطري التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وشهدت مباراة الهلال أمام السد العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها خلاف حول عدم احتساب 4 ركلات جزائية للزعيم، وسط أصوات تؤكد أحقية الأزرق فيها، وأصوات أخرى تؤكد أنه لا يستحقها.

ونشر آل معمر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة، يُلمح فيها بتدخل ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة في تلك المشكلة، مما دفع اتحاد الكرة الآسيوي لإصدار بيانًا يُعلن فيه عن التحقيق في تلك المباراة المثيرة للجدل.

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وكتب آل معمر: "جميل أن تدافع عن حقوق الأندية السعودية جميعًا أمام الاتحاد الآسيوي .. أقول (جميع الأندية)".

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، يُعلن فيه إجراء تقييم شامل للتحكيم، في مباريات الجولة الخامسة من مرحلة دوري أبطال آسيا للنخبة، وعلى رأسها مواجهة السد ضد الهلال.

يُذكر أن مباراة السد والهلال التي أقيمت أمس الثلاثاء في الدوحة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة الخامسة ضمن منافسات البطولة القارية.