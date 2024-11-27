"بعد اتهامات التآمر على الهلال وسرقته تحكيميًا أمام السد" .. قرار رسمي عاجل من الاتحاد الآسيوي!

غضب هلالي كبير بعد أحداث مواجهة السد المثيرة للجدل..

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا عاجلًا؛ بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ وخاصة "القمة الخليجية" التي جمعت بين الهلال السعودي والسد القطري.

الهلال تعادل (1-1) مع السد، على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة القطرية، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ حيث رفض الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، احتساب 3 ركلات جزاء - على الأقل -، طالب بهم نجوم العملاق السعودي.

وبعد المباراة.. اتهم الهلاليون حكم مواجهة السد بـ"سرقتهم"، مع الزعم بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقوم بـ"التآمر" على الفريق الأزرق؛ من أجل عرقلة مسيرته في المسابقة القارية.

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وفي هذا السياق.. أعلن الاتحاد القاري للعبة في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، إجراء "تقييم شامل" للتحكيم، في مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري؛ وعلى رأسها القمة التي جمعت بين السد والهلال، بتاريخ 26 نوفمبر 2024.

وقال البيان: "سيقوم الاتحاد الآسيوي بمراجعة تفصيلية لقرارات التحكيم، مع معالجة أي أخطاء محتملة، أو نقاط مثيرة للقلق؛ بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات الخاصة"؛ في إشارة إلى اتخاذ قرارات قوية، حال ثبوت وجود أي تلاعب مقصود.

وشدد على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملتزم بتطبيق أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، مع إعطاء أولوية كبيرة لضمان جودة واحترافية مسؤولي المباريات؛ بما في ذلك.. المشرفون على عمليات تقنية الفيديو المساعد "فار".

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والهلال والنصر، حجزت رسميًا بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ باحتلال المراكز الثلاثة الأولى - على التوالي - من مرحلة الدوري في منطقة الغرب، بعد مرور 5 جولات - حتى الآن -.