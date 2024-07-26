فيديو | "الجود من شيم الرجال" .. كوليبالي يفاجئ زملاءه بهدية "هلالية" تتجاوز آثار صن داونز!

تصرف كريم من نجم الهلال..

حرص الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تقديم هدايا تذكارية لزملائه، خلال تواجد البعثة في معسكر النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

ومني الهلال بخسارة مفاجئة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2)، في مباراته الودية الثالثة التي خاضها في معسكر النمسا، حيث وقع الصربي ألكساندر ميتروفيتش على هدف الأزرق من علامة الجزاء، فيما تلقت كتيبة المدرب جورج جيسوس، الخسارة الأولى، بعد فوزين على نويشتات النمساوي والعربي القطري.

وفوجئ لاعبو الهلال، بهدايا ثمينة من كوليبالي، عبارة عن (خاتم) يحمل شعار النادي، ليُثبت السنغالي بأنه يحمل شيم الكرم، بعد لقطته التي لافت تفاعلًا واسعًا خلال مباراة فريقه الودية أمام نويشتات المجري، أولى لقاءات الهلال في معسكر النمسا، والتي انتهت بفوز بطل دوري روشن، بنتيجة (6-0).

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وكان كوليبالي قد رد على طلب أحد المشجعين في مباراة نويشتات، بإعطائه قميصه، ليرد المدافع السنغالي بمنح قميصه للمشجع، في لقطة لاقت استحسانًا كبيرًا.

وانتقل كوليبالي إلى الهلال في يوليو 2023، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2026، فيما خاض اللاعب 44 مباراة رسمية في أولى مواسمه مع الزعيم، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، كما توج مع الفريق بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.