فيديو | "اختصه بهدية ثمينة" .. كاليدو كوليبالي يلبي رغبة طفل في معسكر الهلال

النجم السنغالي يحظى بعلاقة طيبة مع الجماهير

حرص السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، على تلبية طلب أحد المشجعين خلال مباراة فريقه الودية أمام نويشتات النمساوي.

وافتتح الهلال وديات معسكر النمسا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، بالفوز على نويشتات، مساء أمس الجمعة، بنتيجة (6-0)، بتوقيع كل من ميتروفيتش، خليفة الدوسري، عبد الله الحمدان، خليفة الدوسري، محمد القحطاني "هدفين".

وخلال الشوط الثاني من المباراة ظهر طفل بين الجماهير يحمل لافتة مكتوبًا عليها: "كوليبالي.. هل بإمكاني الحصول على قميصك؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب انتهاء المباراة توجه كوليبالي إلى المدرجات وقام بمنح قميصه إلى المشجع، بينما منع من حوله بالوصول إلى القميص واختص الطفل بهذه الهدية الثمينة، وهو تصرف معتاد من النجم السنغالي الذي يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الهلال.

ومن المنتظر، أن يخوض الزعيم 4 مباريات ودية أخرى في معسكر النمسا، حيث يواجه العربي القطري، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، كومو الإيطالي، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة أودينيزي الإيطالي.

ويفتتح الهلال موسمه بمواجهة الأهلي في أغسطس المقبل، خلال لقاءات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.