هل قرعة الدوري السعودي موجهة؟!

ألمح الإعلامي الرياضي خالد البدر إلى وجود تلاعب في المباريات من أجل الهلال، إذ أشار إلى أنه قرعة الموسم الجديد ستكون موجهة.

الزعيم توج قبل أيام بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، ليحصد البطولة رغم 62 في مختلف المسابقات.

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وقام البدر بنشر أسماء الفرق التي صعدت من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل؛ الحزم، الفيحاء والطائي، إذ كان الأخير آخر الصاعدين اليوم الإثنين.

وعلق البدر، بعد نشر أسماء الفرق الثلاث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الثلاث جولات الأولى في الموسم المقبل لبطل الدوري .. مجرد توقعات قد تُحالفها "صدفة" جدولة المسابقات".

الثلاث جولات الأولى في الموسم القادم لبطل الدوري .. مجرد توقعات قد تُحالفها "صدفة" جدولة المسابقات.



ٰ https://t.co/5rrcJ2QG0R — خالد البدر (@KhaleadBader) May 31, 2021

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من المقرر أن ينطلق في أغسطس المقبل، فيما سيفتح الميركاتو الصيفي أبوابه في يوليو المقبل.

وأقيمت مراسم تسليم الهلال كأس الدوري أمس الأحد، بعدما حقق الفوز أمام الفيصلي، ليحصد 61 نقطة، من الفوز في 18 مباراة، والتعادل في سبع، وخسارة خمسة لقاءات.