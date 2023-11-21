بعد تصريحات سعد اللذيذ .. فهد بن نافل يجدد حديثه عن خطف كريستيانو رونالدو ويوجه رسالة استفزازية للنصر

رئيس الهلال يناقض تصريحات سعد اللذيذ حول كواليس تعاقد النصر مع رونالدو..

SHAHID

عاد فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، للحديث عن تحويل وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو من الزعيم إلى النصر، ليخالف بتصريحاته حديث سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي والمدير التنفيذي المكلف ومن أدار ملف الاستقطابات العالمية لدوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدون كان قد انضم للعالمي في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، وقتما كان الزعيم ممنوعًا من التعاقدات على خلفية العقوبة الموقعة ضده في قضية لاعبه محمد كنو.

وبينما أكد اللذيذ أن المفاوضات مع صاروخ ماديرا لم تكن نهائيًا في يوم ما لأجل ضمه للأزرق، ينفى ابن نافل ذلك، إذ قال خلال تصريحاته للصحفيين والتي نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "ما زلت عند حديثي، الهلال فاوض رونالدو قبل برنامج الاستقطابات، لكن منعنا من التسجيل حرمنا من التعاقد معه، لكن الحمد لله الخير فيما اختاره الله، تعاقدنا مع صفقات أخرى".

وواصل في رسالة استفزازية للنصر: "نحن حققنا الأهم ألا وهو تحقيق البطولات وليس تحقيق الصفقات!".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى جانب آخر، علق رئيس الهلال على تصريحات اللذيذ كذلك والتي أكد خلالها أنه لن يتم تعويض الزعيم بصفقة عالمية كبرى خلال الشتاء المقبل بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي ونهاية موسمه بشكل رسمي.

حول ذلك، قال فهد بن نافل: "الله يعوضنا، الإصابة جزء من اللعب، نحن نسير بشكل جيد ومؤمنون بكل المجموعة، الهلال لا يقف أبدًا على لاعب واحد، بل مجموعة كبيرة وبدعم الجمهور نحقق الإنجازات".

SHAHID