الهلال يواجه برسبوليس في منتصف أكتوبر المقبل

يبدو أن برسبوليس الإيراني سيعاني كما عانى جاره تراكتور خلال الفترة الماضية، قبل مواجهة النصر السعودي، لتصيب اللعنة السعودية الأندية الإيرانية.

ماذا حدث في تراكتور قبل لقاء النصر؟

الفريق الإيراني ودع دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بعدما تلقى الهزيمة أمام العالمي بهدف نظيف، في منتصف الشهر الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

اللقاء كان مهدد بالإلغاء قبلها، إذ طالب تراكتور تأجيله لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، وعدم اكتمال قائمته بالعدد القانوني، لكن قوبل طلبه بالفرض.

تراكتور حاول طلب ضم لاعبين شباب للقائمة، بدلًا من المصابين، لكن الاتحاد الآسيوي رفض كذلك، إلا أنه خاض المباراة بصورة طبيعية في معادها.

وبخلاف أزمة كورونا، قبل اللقاء بأقل من 48 ساعة، استقال المدير الفني للفريق، اعتراضًا على الظروف الإدارية غير المستقرة التي يمر بها النادي في مرحلة مهمة.

ماذا يحدث في برسبوليس قبل لقاء الهلال؟

الفريق الإيراني من المقرر أن يواجه الزعيم في منتصف أكتوبر المقبل، في دور ربع النهائي، لكن يبدو أنه سيعاني كما عانى تراكتور..

حالة قلق كبيرة في أرجاع النادي حاليًا، فوفقًا للصحفي الإيراني "داوود إيكدري" فإن فيروس كورونا أصاب عضوين إداريين بالنادي، وإن كان لم يصاب أي من اللاعبين بالفيروس إلا أنه هناك محاولات حالية لفرض حالة من العزلة على الفريق، لعدم الاختلاط بأي من الإداريين.

الأزمة الثانية وفقًا لإيكدري فإن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة بعد، وهناك محاولات للاقتراض لرفع معنوياتهم قبل المواجهة القارية.

وأشار الصحفي الإيراني إلى أنه لبرسبوليس 3 ملايين و400 ألف دولار مكافآت عن الثلاث سنوات الماضية لدى الاتحاد الآسيوي، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها، بسبب عقوبات دولية.

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