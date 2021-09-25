جارديم يكشف عن أمر قد يجعله يرحل عن الهلال

المدرب البرتغالي يتحدث عن أمر مهم جدًا

كشف البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن أمرًا قد يدفعه للرحيل عن الفريق الذي يدربه، كما حدث مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2014.

وتولى جارديم مهمة تدريب نادي الهلال قبل بداية الموسم الحالي 2021-2022، وذلك خلال شهر يونيو 2021، حيث جاء خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "O Jogo" البرتغالية، قال جارديم: "لا يهمني الحصول على رواتب سنوية ضخمة، بقدر ما يشغل ذهني الاستثمار الرياضي بالشكل الجيد".

المدرب البرتغالي تابع: "توليت مهمة تدريب سبورتنج، لأنني كنت أريد حقًا خوض تجربة الاستثمار وليس من أجل الرواتب العالية، وبالفعل قمنا بالعديد من التعزيزات، خلال فترة الانتقالات".

وأشار جارديم إلى أنه لن يستمر مع أي فريق طالما لا يشعر فيه بالراحة النفسية أو عدم وجود تفاهم بينه وبين إدارته ومسؤوليه، وأن هدفه دائمًا تقديم كرة قدم ممتعة.

وطالت جارديم خلال الفترة الماضية انتقادات كبيرة من جانب جماهير الهلال، بسبب عدم تقديم الفريق الأزرق المستوى المطلوب منه حتى الآن.

5 قرارات نارية تُعيد الاتحاد للانتصارات بقوة

وتعادل الهلال أمام الشباب بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين.