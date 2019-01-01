الهلال يستعيد جوميس أمام الترجي في مونديال الأندية

الأسد الفرنسي جاهز للمشاركة في مباراة الترجي,

أصبح الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال جاهزًا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

الهلال يواجه الترجي التونسي مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر حاليًا.

الجهاز الفني للهلال بقيادة الإسباني دويك جوميز، منح الضوء الأخضر لإزالة الجبيرة من على يد المهاجم الفرنسي، بعد انقضاء فترة العلاج المقررة بعد العملية الجراحية التي أجراها.

جوميس كان أجرى عملية جراحية في إصبع اليد الأسبوع الماضي في مدينة دبي الإماراتية، بعد تعرضه للإصابة فيها خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقاد جوميس الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد في النهائي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المهاجم الفرنسي سيكتفي بوضع رباط ضاغط على موضع الإصبع بشكل مؤقت، بناء على تعليمات الجهاز الطبي.

ويتبقى فقط أن يشرك المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، جوميس في التشكيل الأساسي خلال مباراة الترجي التونسي.