جوميس: شعور الفوز بآسيا دافعنا لتشريف السعودية في المونديال

مهاجم الهلال يؤكد صعوبة مواجهة الترجي

لا يزال الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، محتفظًا بمشاعر الفرحة التي غمرته عقب فوز فريقه بدوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له ولزملائه لتشريف الكرة السعودية في كاس العالم للأندية قطر 2019.

وغادرت بعثة الهلال عصر اليوم الرياض، متجهة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث تستهل مشوارها في المونديال بملاقاة الترجي التونسي في 14 من الشهر الجاري.

وقال جوميس، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "بداية استعداداتنا للمونديال شهدت غياب عدد من اللاعبين الدوليين، لكن في الهلال عليك أن تكون جاهزًا في كل وقت، ولدينا لاعبين أصحاب روح عالية من أجل تمثيل بلادهم بأفضل صورة".

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وأضاف: "مواجهة الترجي ستكون صعبة، سنحاول التأقلم على الأجواء بقطر، ولن ننسى شعور الفوز الذي وجدنا بعد الفوز بالبطولة الآسيوية، حتى يكون دافعًا لنا لتحقيق الانتصارات بالمونديال وتشريف الكرة السعودية".

يذكر أن الفائز من الهلال والترجي سيواجه فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري.

وتأهل الزعيم للمونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019 بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما باب سويقة فتأهل كبطل دوري أبطال أفريقيا، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي فائزًا بعدما انسحب الوداد المغربي من إياب النهائي، نظرًا للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية وتعطل تقنية الفيديو.