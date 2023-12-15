"الهلال أهم منه" .. جورج جيسوس يعلن معاقبة سلمان الفرج رسميًا

سلمان الفرج أثار الشارع الرياضي السعودي بـ"الحيرة"

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سر "استبعاد" سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الوحدة، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز على الوحدة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 سنة، قام بتصرف لم يعجبه قبل مواجهة الوحدة؛ رافضًا الإفصاح عنه.

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وأعلن المدير الفني البرتغالي، توقيع "عقوبة انضباطية" ضد سلمان الفرج، بعد هذا التصرف؛ وذلك بـ"استبعاده" من مباراة الوحدة.

واختتم جورج جيسوس تصريحاته؛ بالقول: "الهلال أهم من كل شيء.. حتى من الفرج"؛ في رد على جماهير الزعيم، التي دشنت هشتاجًا تدعم فيه اللاعب، وتطالب بمعاملته بشكل يليق بما قدمه للفريق.

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