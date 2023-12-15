"لا يحظى بالاحترام في الهلال" .. الجمهور يدعم سلمان الفرج ضد قرار جيسوس واللاعب يعلق!

جدل في الشارع الرياضي السعودي بسبب سلمان الفرج

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أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد استبعاد القائد سلمان الفرج، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة.

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الهلال يواجه حاليًا نظيره الوحدة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي أول رد فعل بعد استبعاده المفاجئ من القائمة، رغم عدم الإعلان عن إصابته أو معاناته بدنيًا، نشر الفرج، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"؛ وهو يتابع مباراة الزعيم.

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وعلق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصورة، قائلًا: "الله يوفقكم يارب"؛ الأمر الذي رد عليه الجمهور، بتدشين هشتاج عبر منصة "إكس"، يدعم فيه اللاعب، تحت عنوان "#كلنا_سلمان_الفرج".

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وهاجمت الجماهير الهلالية، البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول؛ بسبب تعامله السيئ مع أسطورة بحجم الفرج؛ حيث كتب حساب باسم "إيدن": "لا يُعقل!.. كيف يُعامل لاعب عظيم وكابتن المنتخب بهذه الطريقة؟.. صعد للمنصات مع فريقه والأخضر، والآن لا يحظى بأدنى درجات الاحترام، لا من مدربه ولا من زملائه اللاعبين!، والكارثة اليوم مستبعد من القائمة الأساسية، رغم أنه جاهز".

أما حساب باسم "الكوتش عمار"؛ علق قائلًا: "لو أنا بيدي القرار، كنت وضعت مجسمًا لسلمان داخل نادي الهلال.. لاعب عظيم يستحق معاملة عظيمة".

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