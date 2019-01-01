تقارير - مدرب الهلال يستهدف التعاقد مع الروماني بول أنتون

بول أنتون كان قد تم تداول اسمه ضمن قائمة اهتمامات الهلال

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية رومانية أن نادي الهلال السعودي عاود الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب بول أنتون بناء على طلب من المدير الفني الروماني الحالي للفريق رازفان لوشيسكو.

بول أنتون كان قد تم تداول اسمه ضمن قائمة اهتمامات الهلال مع بداية سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات توقفت.

وقالت صحيفة "gsp" الرياضية الرومانية أن المدير الفني وضع أنتون ضمن حساباته من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وكان نادي الهلال قد استطلع رأي لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي ميريل رادوي من أجل استطلاع رأيه حول مستوى اللاعب بول أنتون لاعب وسط كانساس سامرا.

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يُذكر أن اللاعب الروماني كان قد انتقل إلى الدوري الروسي من بوابة كانساس في يناير 2018، حيث خاض 27 مباراة، سجل خلالهم هدفين.