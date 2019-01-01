رينار يُجري تعديلات على تشكيل المنتخب السعودي أمام اليمن

يلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني في البحرين مساء اليوم

ماجد جزر

كشفت تقارير مقربة من تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن وجود رغبة لدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار في أجراء بعض التعديلات على تشكيل الأخضر عن مواجهة المنتخب اليمني مساء اليوم.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني في البحرين مساء اليوم ضمن التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2023 و كاس العالم 2022.

التقارير أشارت إلى أن المدير النفي الفرنسي يرغب في الدفع بعبد الله الخيبري في التشكيلة التي سيواجه بها اليمن اليوم في التصفيات الآسيوية وذلك بدلاً من زميله عبدالرحمن الدوسري.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها توقعت أن يكون التشكيل كما يلي : عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ياسر الشهراني وعمر هوساوي وعلي البليهي وحمدان الشمراني.

وفي خط الوسط يلعب الخيبري إلى جوار محمد كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري، خلف عبد الله الحمدان، رأس الحربة.