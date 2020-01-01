صالح النعيمة: هل تعمل اللجان حسب رغبات الأندية؟ لا تستفزوا الهلال

نجم الزعيم يعلق على بيان النصر

وجه صالح النعيمة؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، رسالة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا إياه بضمان مبدأ العدالة بين جميع الأندية، متسائلًا عن رغبة بعض الأندية في إدارة لجانه حسب رغباتهم.

نادي النصر كان قد أصدر بيانًا أمس السبت، يطالب به اتحاد الكرة بإقالة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية. (طالع التفاصيل)

وكتب النعيمة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!!، على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع".

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وأضاف: "الهلاليون كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل، وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".

هل اصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها !!

على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب ان يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع ..

الهلاليين كعادتهم لايحبون الدخول في الجدل وستتجه انظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلاتستفزوا الهلال. — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) March 1, 2020

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 47 نقطة بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة.