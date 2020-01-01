رسميًا - النصر يطالب الاتحاد السعودي بتغيير تريساكو

الاعتراضات على الأخطاء التحكيمية كثيرة للغاية هذا الموسم

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، لإقالة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، نظرًا للأخطاء التحكيمية الكثيرة.

عدة أندية كانت قد أبدت اعتراضها على التحكيم في الموسم الجاري بالدوري السعودي، خاصةً فيما يتعلق بتقنية الفيديو، كان آخرها اتحاد جدة عقب كلاسيكو الهلال.

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وجاء نص بيان النادي العاصمي: "نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة نادي النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة نادي النصر بخطاب عاجل إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام، ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي، لضمان عدالة المنافسة للجميع".

الاتحاد السعودي كان قد قام بتعيين تريساكو في سبتمبر من العام الماضي، نظرًا لخبراته الكبيرة خلال عمله كمديرًا لإدارة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الفترة من عام 2004 وحتى 2007.

ويأتي بيان العالمي بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا بـ34 نقطة.