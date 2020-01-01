رسميًا .. عقوبات بالجملة على الهلال والنصر ولاعبيهم

لجنة الانضباط تغرم الوحدة والشباب ولاعبي القادسية والباطن

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الصادرة ضد عدد من الأندية ولاعبيهم، على خلفية أحداث الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البداية مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وتقرر على إثره تغريم كل من الفريقين 10 آلاف ريال، على إثر تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

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وقررت اللجنة أيضًا تغريم لاعب العالمي البرازيلي بيتروس ماثيوس 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية عقب المباراة، وللسبب نفسه غٌرم زميله، لكن 30 ألف ريال، نظرًا لتكراره الغياب عن المقابلة أكثر من مرة، والقراران غير قابلين للاستئناف.

ونظرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، تم تغريم الرباعي؛ بيتروس ونور الدين أمرابط؛ ثنائي النصر، ومحمد جحفلي ومحمد البريك؛ ثنائي الهلال، 1000 ريال على كل منهم.

وفي الإطار نفسه، غرمت اللجنة نادي الشباب، 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، في المباراة التي جمعته بالأهلي.

أما مواجهة التعاون والوحدة، فعُوقب بعدها فرسان مكة بغرامة 15 آلاف ريال، على إثر تكرار تأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني.

وأخيرًا، تم تغريم منصور نجار؛ لاعب القادسية، ويوسف الجبلي؛ لاعب الباطن، 20 ألف ريال على كل منهما، لارتكابهما سلوك مشين تجاه لاعب الفريق المنافس.

وأوضحت اللجنة أن جميع قراراتها حول هذه الجولة، غير قابلة للاستئناف.