وليد الفراج يصدم النصر بتغريدته: احترموا العقول ووعي الناس

العالمي في تراجع يومًا تلو الآخر

خرج الإعلامي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "الدوري مع وليد"، عبر القنوات الرياضية السعودية، بتغريدة صادمة للنصر السعودي وجماهيره، رافضًا تبريراتهم للهزائم المتكررة للفريق.

العالمي تلقى الهزيمة في 23 من الشهر الجاري أمام جاره الهلال بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وبعدها بخمسة أيام، هُزم النصر أمام الزعيم أيضًا بثنائية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قد يتعرض فريقك لاخطاء تحكيمية مرة مرتين ثلاثة في موسم ، ولَك الحق في الغضب والاحتجاج لكن عندما تقدم كل هزائمك على انها بسبب اخطاء تحكيمية وان كل انتصارات منافسك بسبب الاستفادة من الاخطاء التحكيمية فأننا امام مشهد لا يقبل به لا عقل ولا منطق ولا حتى احترام لعقول ووعي الناس".

قد يتعرض فريقك لاخطاء تحكيمية مرة مرتين ثلاثة في موسم ، ولَك الحق في الغضب والاحتجاج لكن عندما تقدم كل هزائمك على انها بسبب اخطاء تحكيمية وان كل انتصارات منافسك بسبب الاستفادة من الاخطاء التحكيمية فأننا امام مشهد لا يقبل به لا عقل ولا منطق ولا حتى احترام لعقول ووعي الناس . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 30, 2020

العالمي يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ثلاث نقاط فقط، إذ لم يحقق سو فوز وحيد، وتلقى أربع هزائم.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الثالث من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي.