الهلال يقترب من قطع الطريق على المنافسين بتجديد عقد سالم الدوسري

الدوسري لعب بقميص الهلال 189 مباراة مع نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اقتراب حسم ملف تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري.

التقارير المقربة من الزعيم قالت أن إدارة الهلال بصدد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري للاستفادة من خدماته حتى عام 2021 .

الدوسري لعب بقميص الهلال 189 مباراة مع نادي الهلال، في مختلف البطولات، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 30 آخرين.

التقارير أشارت إلى أن التجديد تم مقابل 7 ملايين ريال ، لحسم أي اغراءات من عروض لجذب اللاعب خلال الفترة الأخيرة,.

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يُذكر أن الدوسري صاحب الـ27 عامًا قد بدأ مشواره الكروي منذ 2011 ، وله مسيرة حافلة على الصعيد المحلي والدولي.