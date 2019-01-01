إدارة الهلال تُفاضل بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو

إدارة الزعيم تُكثف مفاوضاتها لحسم ملف الجهاز الفني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل تعمل بكل قوة على التعاقد مع مدير فني جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم تُكثف مفاوضاتها لحسم ملف الجهاز الفني الجديد خلال الأيام المُقبلة، حيث تفاوض حاليًا ثنائي أوروبي.

🔻مصادر لصحيفة @ariyadhiah تكشف رفض برانكو إيفانكوفيتش فكرة اعتزال حسين عبد الغني🧐

🔻المدير الفني اطّلع على الحالة الفنية للاعب البالغ من العمر "42" عامًا، من خلال مباريات وتدريبات الفريق الموسم الماضي ورفض فكرة اعتزاله✋

🔻الإداره في طريقها لتجديد التعاقد لمدة موسم 🔜 pic.twitter.com/lRWjGFxDht — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 22, 2019

وأشارت التقارير إلى وجود مفاضلة حاليًا بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو .

ومن المُقرر أن يكون المدير الفني الجديد للفريق أحد المدربين بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

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وكانت إدارة نادي الهلال السابقة قد أقالت المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش بسبب سوء النتائج التي عاني منها خلال نهاية الموسم.