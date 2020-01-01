تأجيل مناقصة "محيط الرعب" بسبب فيروس كورونا

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين العديد من الأطراف

أفادت عدة مصادر صحفية أن جامعة الملك سعود قررت تأجيل المواعيد الخاصة بمناقصة استئجار واستثمار ملعب الجامعة "محيط الرعب" حتى منتصف شوال القادم بسبب صعوبة إتمامها حاليًا نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتنافس عدة أطراف على الفوز بحق استئجار واستثمار "محيط الرعب" أبرزها ناديي الهلال و النصر وعدد من الشركات التجارية والتسويقية، وكانت شركة صلة الرياضية السعودية قد فازت بالمناقصة السابقة وأجرت الملعب فيما بعد للزعيم في عقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي في سبتمبر القادم.

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وتنص شروط المناقصة على أن أمس الإثنين كان الموعد الأخير للأندية والشركات الراغبة في طلب شراء كراسة المناقصة البالغ ثمنها 10 آلاف ريال سعودي، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم العرض الرسمي وضمان بنكي بقيمة 2% من العرض المقدم يوم الثالث من رمضان القادم، على أن يتم فتح المظاريف عند الساعة الواحدة بتوقيت السعودية من ظهر الرابع من رمضان.

صحيفتا الرياضية والاقتصادية أكدتا أن كل تلك المواعيد سيتم تمديدها، بحيث يُصبح العاشر من شوال القادم هو الموعد النهائي لشراء كراسة المناقصة، على أن يُقدم العرض والضمان البنكي في ظرف مغلق في موعد أقصاه الـ16 من نفس الشهر ويتم فتح المظاريف وإعلان الفائز بالمناقصة في اليوم التالي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن فترة الـ43 يومًا الإضافية تلك مُنحت للأطراف المتنافسة بناءً على طلب الشركات الراعية زيارة الملعب ومرافقه والاطلاع على الكثير من الأمور على أرض الواقع ودراستها جيدًا، وهو ما يصعب تحقيقه حاليًا بسبب حظر التجوال والإجراءات الأخرى المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحف كذلك أن القرار يعود أيضًا لوجوب تسليم العرض المقدم والضمان البنكي باليد وهو ما يبدو صعبًا للغاية حاليًا مع منع التصافح للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وكذلك كون بعض الأطراف المتنافسة لم تتمكن من الحصول على كراسة المناقصة نظرًا لحظر التجوال المفروض في الرياض.