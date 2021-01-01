مفاجأة الميركاتو الشتوي .. الهلال في مفاوضات متقدمة مع نجم النصر

الهلال يسعى لدعم صفوفه قبل غلق السوق

تسعى إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل بجدية لدعم صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي يوم غدٍ الأحد، وفيما أكدت تقارير صحفية برازيلية التوصل لاتفاق على استعارة تياجو جالاردو حتى نهاية الموسم ، كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود مفاوضات متقدمة مع نجم النصر يحيى الشهري.

الشهري لم يلعب أي دقيقة مع النصر في الموسم الجاري، وقيل في الإعلام أن النادي لم يُسجله في قائمته المحلية، إلا أن الإدارة النصراوية لم تعلن هذا الأمر.

مصادر صحفية أكدت أن النصر يعمل حاليًا على فسخ عقد الشهري بالتراضي خاصة أنه بات خارج الحسابات تمامًا، وفي ظل عدم وصول أي عرض مقبول لشراء المدة المتبقية في العقد والبالغة 6 أشهر، إذ ينتهي عقده في يونيو 2021.

تقارير صحفية أخرى أكدت أن الهلال دخل في مفاوضات متقدمة مع صاحب الـ30 عامًا للانضمام لصفوفه فور فسخ عقده مع النصر، مشيرة إلى ترحيب الشهري بالأمر.