حمدالله يُوضح حقيقة منعه النصر من التعاقد مع بلهندة

مهاجم النصر اتهم بمنع ناديه من ضم مواطنه المغربي

رد عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر على الأخبار التي زعمت منعه ناديه من التعاقد مع مواطنه ولاعب جلطة سراي يونس بلهندة، ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

الجناح المغربي يرتبط مع ناديه التركي بعقد يمتد حتى 2021 لكنه حسم أمره بالرحيل عنه بسبب خلافات كثيرة مع المسؤولين والجماهير، وينتظر الجميع حسم وجهته القادمة التي سيُعلن عنها خلال أيام قليلة.

وتتنافس عدة أندية على اللاعب أبرزها الهلال و الاتحاد بجانب النصر من السعودية والدحيل والريان من قطر، وقد قيل في الصحافة التركية أن حمدالله منع ناديه من التعاقد معه لخلافات ومشاكل سابقة جمعتهما خلال معسكرات المنتخب المغربي.

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هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي نفى هذا الأمر تمامًا، موجهًا رسالة غاضبة للصحافة الصفراء التي تختلق مثل تلك الأخبار.

إذ كتب "هذه رسالتي لكل الصحافة الرخيصة، التي تكتب أنني ضد صفقة اللاعب بلهندة. أريد أن أقول لهم اتقوا الله، فإنكم ستسألون عن أي شيء تكتبونه".

أضاف "أما بخصوص انتداب اللاعبين، فهناك أشخاص في الفريق مسؤولين عن هذا الأمر، وأنا مثلي مثل جميع اللاعبين لا دخل لي في هذا، وأخيرًا لا يُمكنني أن أقف أمام رزق أي شخص كيف ما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله".