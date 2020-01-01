رئيس الفتح: النصر؟ كفاكم نشرًا للأكاذيب!

المدافع مطلوب في أكثر من نادٍ سعودي

أبدى سعد العفالق رئيس نادي الفتح السعودي اندهاشه وغضبه من الحديث عن وجود مفاوضات بين ناديه و النصر حول المدافع علي لاجامي، مؤكدًا عدم صحة تلك الأخبار تمامًا.

وكانت عدة تقارير في الصحافة السعودية قد أكدت اقتراب النصر من الفوز بخدمات المدافع السعودي المطلوب في أكثر من نادٍ، لكن العفالق نفى الأمر تمامًا مطالبًا بالكف عن نشر مثل تلك الإشاعات.

إذ قال لصحيفة الاقتصادية "كل ما يتردد عن مفاوضات النصر معنا حول علي لاجامي غير صحيح، عقده معنا مستمر لأربع سنوات قادمة ولم يحدث بيننا وبين النصر أو أي نادٍ آخر اتصالات بشأنه".

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أضاف "أندهش جدًا من نشر تلك الإشاعات، أطالب من يقوم بهذا أن يخاف الله ويتقيه بدلًا من نشر الأكاذيب. لا أحد يعلم هل سيعود دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من جديد وتستأنف الجولات المتبقية أم سيلغى؟، فكيف نتطرق إلى مفاوضات تجديد أو بيع عقود لاعبين، في الوقت الذي لا نعلم فيه ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

وأتم "الوطن يعيش مرحلة صعبة لمواجهة هذا الفيروس، وسلامتنا وسلامة مجتمعنا أهم من الحديث عن أي أمر آخر".

يُذكر أن موقف الدوري السعودي مازال معلقًا بين الاستئناف في أغسطس القادم أو الإلغاء، ويعتمد الأمر على قرار الحكومة السعودية فيما يخص الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.